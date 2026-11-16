Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde üreticileri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde üreticileri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü\'nde üreticileri dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Buluşmada üreticilerin talep ve önerileri dinlendi, tarımsal üretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bilecik'e bağlı Küplü Köyünde üreticilerle tarım buluşması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimin geleceğini masaya yatırdı. Köyde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, görüş ve önerileri dinlendi. Tarımsal faaliyetler, üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerle doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için çiftçilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerBilecikEkonomiGüncelTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Cem Uzan’ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline “Bizans pilici“ yazdı
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:58:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde üreticileri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android