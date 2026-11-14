Bilecik Pazaryeri\'de jandarma, Kınık\'ta 36 ilkokul öğrencisine trafik kurallarını anlattı

Bilecik Pazaryeri'de jandarma, Kınık'ta 36 ilkokul öğrencisine trafik kurallarını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma, Kınık köyü İlkokulunda 36 ilkokul öğrencisine yönelik trafik eğitimi düzenledi. 8'inci Trafik Timi'nin eğitiminde trafik kuralları, emniyet kemeri-kask kullanımı ve okul servisi kuralları anlatıldı; öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8'inci Trafik Timi tarafından Kınık köyü İlkokulunda düzenlenen eğitim semineri, gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servislerine binme ve inme kuralları anlatıldı.
Meslek tanıtımının da yapıldığı etkinlikte öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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