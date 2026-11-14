Bilecik Pazaryeri\'de jandarma, Kınık\'ta 36 ilkokul öğrencisine trafik kurallarını anlattı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8'inci Trafik Timi tarafından Kınık köyü İlkokulunda düzenlenen eğitim semineri, gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servislerine binme ve inme kuralları anlatıldı.

Meslek tanıtımının da yapıldığı etkinlikte öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı.