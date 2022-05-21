Son Dakika Kınık Haberleri

- 21.05.2022 21 May 11:09 Mera İzmir ile Üreticiye 6 Milyon Liralık Destek Sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mera İzmir projesi kapsamında Bergama Çamavlu Köyü’ndeki geleneksel yaylaya hayvan salımı yapıldı. Mera İzmir ile iki ayda üreticiye 6 milyon lira destek sağlandığını belirten Soyer, “Küçük üreticiyi doğduğu yerde doyuracak politikalar üretiyoruz” dedi.
- 19.05.2022 19 May 16:12 20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı.
- 19.05.2022 19 May 09:25 Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında Selendi'de anıldı
Milli Mücadele Kahramanlarından biri olan ve Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında, Selendi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 'Demirci Akıncıları ve Usturumcalı Halil Efe'yi anma etkinlikleri düzenlendi.
- 18.05.2022 18 May 19:41 Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı
Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası Çamavlu Merasında otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı.
- 16.05.2022 16 May 16:12 İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklikle ilçe bazlı teşvik sisteminden yararlanan organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 30'dan 44'e çıktığını bildirdi.
- 16.05.2022 16 May 15:47 İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 15.05.2022 15 May 12:25 Kızılay Aydın'dan, Ankara çıkarması
Türk Kızılay'ının olağan genel kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz; "Kızılay, Türkiye'nin gururu, insanlığın umududur" dedi.
- 09.05.2022 09 May 18:23 BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, oğlak hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
- 09.05.2022 09 May 16:43 Son dakika! Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadı
Son dakika haber: Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadıBALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce çaldıkları 32 baş oğlağı eski bir otomobilin içine sıkıştırarak kaçan 3 zanlıdan 2'si Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin amansız takibi...
- 08.05.2022 08 May 10:18 Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan "Şahlanış Gecesi"
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "Gölbaşı Şahlanış Gecesi" düzenlendi.
- 26.04.2022 26 Nis 11:20 İzmir'in çoban haritası çıkarıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mera İzmir projesi çerçevesinde, İzmir'de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlandı.
- 21.04.2022 21 Nis 13:25 Başkan Pekyatırmacı: "İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor"
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmetleri yerinde takip ve vatandaşlarla hasbihal etmek için dış mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.
- 12.04.2022 12 Nis 16:57 Edirne'den kısa kısa
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.
- 11.04.2022 11 Nis 12:26 Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu
İzmir'in Kınık ilçesinde emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
- 08.04.2022 08 Nis 20:20 Başkan Böcek: "Görev sürem dolmadan 77 değil, 142 projeyi bitireceğiz"
Başkan Böcek: "Görev sürem dolmadan 77 değil, 142 projeyi bitireceğiz" -Başkan Böcek, görev süresinin 3 yılında değerlendirme toplantısı düzenledi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " "5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142...
- 04.04.2022 04 Nis 09:37 Başkan Özlü, İzmir'de temaslarda bulundu
DÜZCE (İHA) – İzmir'de temaslarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu ziyaret ederek, Düzce'nin yöresel ürünlerini hediye etti.
- 25.03.2022 25 Mar 16:47 Bergama ve Kınık'ta 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Bergama ve Kınık'ta Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
- 25.03.2022 25 Mar 12:34 Kınık'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Ekber Gelir, son yolculuğuna uğurlandı.
- 17.03.2022 17 Mar 13:57 Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla organize edilen Ali Kınık konseri, yoğun ilgiyle karşılandı.
- 13.03.2022 13 Mar 13:55 MHP'li Yıldırım, Kınık'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kınık ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:32 Başkan Kaya çark başına geçip çömlek yaptı
Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaretinde çarkın başına geçip çömlek yaptı.
- 01.03.2022 01 Mar 10:23 Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, son yolculuğuna uğurlandı.
- 26.02.2022 26 Şub 19:26 Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.
- 20.02.2022 20 Şub 11:41 AK Parti'li Sürekli, Dikili'deki altyapı sorunlarına dikkat çekti
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, önemli turizm potansiyeline sahip Dikili'de kanalizasyon, atık ve otopark sorununun ciddi boyutlara ulaştığını savundu.
- 14.02.2022 14 Şub 09:38 Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, futbol aşkını Afyonspor'un hafta sonu deplasmanda oynamasından dolayı Belediye Bolvadin Termal Spor'un amatör kümedeki karşılamasını izledi.
- 05.02.2022 05 Şub 23:38 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi daha
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.
- 26.01.2022 26 Oca 21:31 AK Partili Kırkpınar Bergama'daki yatırımlar hakkında bilgi aldı
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bergama Belediyesinin yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
- 26.01.2022 26 Oca 16:06 KASTAMONU - Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
- 25.01.2022 25 Oca 14:03 Kınık'ta taşımalı doğal gaz devri bitti: Fabrikalara doğal gaz müjdesi
İzmir'in Kınık ilçesinde, yaklaşık 60 milyonluk yatırımla hayata geçirilen 45 kilometrelik doğal gaz çelik boru hattının imalatı tamamlandı.
- 18.01.2022 18 Oca 15:33 Bozkır-Sarıoğlan arası duble yol oluyor
AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya - Karaman arasındaki Bozkır ile Sarıoğlan arasının duble yol olacağı söyledi.
- 16.01.2022 16 Oca 00:59 İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu
İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4 gün süren çalışma sonucu kurtardı.
- 15.01.2022 15 Oca 15:22 Son Dakika | İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... - İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu Dağlık alanda mahsur kalan hamile keçiyi 4 günlük çalışmayla kurtardılar Yazlıkçılar tarafından terk edilen hayvanlara, jandarma yardım elini uzattı İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4...
- 15.01.2022 15 Oca 14:56 Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
- 03.01.2022 03 Oca 09:40 Sürekli, yeni yıl hedefini gençlerle koydu
AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığının Bergama ve Kınık'ta organize ettiği 'Mahalle bizim, gençlik bizim' programına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2022'de saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.
- 28.12.2021 28 Ara 11:09 AK Parti'li Hamza Dağ, yapımı süren Kınık Gençlik Merkezi'ni gezdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kınık Gençlik Merkezinin gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.
- 22.12.2021 22 Ara 08:56 Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı
İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.
- 22.12.2021 22 Ara 08:55 Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
- 19.12.2021 19 Ara 14:56 Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek kazanın nedeniyle ilgili incelemelerini ve denetimlerini başlattı.
- 19.12.2021 19 Ara 14:16 İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı
İzmir'in Kınık ilçesinde önceki akşam maden ocağında meydana gelen göçükte 56 işçi yaralandı. Şirket, bugün yaptığı açıklamada olayın bir göcük değil basınçtan kaynaklı toz aşımı olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti. Diğer yandan İzmir Valisi Selim Köşger de hastanedeki 56 işçiden 43'ünün taburcu olduğunu ifade etti.
- 19.12.2021 19 Ara 11:59 AK Parti'li Nasır, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kınık ilçesinde özel bir maden ocağından yaşanan kazanın ardından Bergama ve Soma devlet hastanelerinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti.
- 15.12.2021 15 Ara 11:10 Serkan Gür Harmancık'ta okulları ziyaret etti
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okullarda incelemeler yapmak üzere Harmancık ilçesini ziyaret etti.
- 12.12.2021 12 Ara 22:02 İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.
- 09.12.2021 09 Ara 08:56 Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti
Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Polyak Madeni işletmesini ziyaret etti.
- 28.11.2021 28 Kas 19:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde esnafla bir araya geldi.
- 19.11.2021 19 Kas 15:35 Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberleri: MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- 18.11.2021 18 Kas 11:55 Seydişehir'de sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu
Seydişehir Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu.
- 17.11.2021 17 Kas 20:29 Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
- 12.11.2021 12 Kas 13:57 6 bin fidan Bergama'da toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ''Geleceğe Nefes Ol'' sloganıyla başlatılan fidan dikim seferberliğine Bergama, Kınık ve Dikili'de katıldı.
- 11.11.2021 11 Kas 13:30 Son dakika haberi | HATAY'DA TÜRK KIZILAY'DAN 'GÖÇ VE ÇOCUK' KONULU RESİM SERGİSİ
Son dakika haberler... TÜRK Kızılay Hatay'da göçmen çocukların gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi açtı.
- 11.11.2021 11 Kas 12:15 Türk Kızılay'ın "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisi açıldı
Hatay'da, Türk Kızılayın göçmen çocukların dramını anlatan "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
- 11.11.2021 11 Kas 08:43 Kınık'ta anma töreni gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle Kınık'ta anma töreni gerçekleşti.
- 04.11.2021 04 Kas 08:59 Kansere yenik düşen Kınıklı Doktorun Adı Kınık'ta yaşatılacak
Kansere yenik düşen Kınıklı Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı'nın adı Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Bilim-Sanat uygulama odasında yaşatılacak.
- 01.11.2021 01 Kas 23:18 Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı "Türk Gençlik Şöleni" düzenledi
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Türk Gençlik Şöleni düzenlendi.
- 27.10.2021 27 Eki 10:42 Mavi kapaklar engellilere umut oluyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mavi kapaklar engellilere umut oluyor.
- 21.10.2021 21 Eki 11:38 BERTO'dan öğrencilere, kışlık giyecek yardımı
Bergama Ticaret Odası (BERTO), ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere 800 montu, Bergama, Dikili ve Kınık ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.
- 19.10.2021 19 Eki 14:16 Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde komisyoncu ve tüccarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.
- 15.10.2021 15 Eki 12:27 Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor
Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor Erfelek'te dere ıslahında yapılan ilginç köprüler tartışılıyor Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sinop'ta, Erfelek ilçesinde yapılan köprüler ise sele davetiye çıkarıyor.
- 08.10.2021 08 Eki 13:01 CHP Genel Sekreteri Böke, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir'de 30 milletvekilinin katılımıyla ilçe ve köylere ziyaretler yapacaklarını, üreticilerin sorunlarını dinleyeceklerini bildirdi.
- 04.10.2021 04 Eki 10:12 Gönüllü gençlerin örnek çalışması
Bilecik'te gençlik merkezi bünyesinde buluşan gönüllü gençler Kınık Köyü ilkokulunu temizledi.
- 03.10.2021 03 Eki 18:05 Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Yiğit Ulus, Bergama'da dualarla anıldı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.
- 30.09.2021 30 Eyl 12:49 Son dakika... Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz"
Bir son dakika haberine göre Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz" Bölgenin deprem tehlikesi açısından taşıdığı emniyeti bildiklerini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.
- 26.09.2021 26 Eyl 11:05 Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği
Son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yaparak, dış mahallelerin yollarını modern bir görüntüye dönüştürüyor.
- 17.09.2021 17 Eyl 12:27 Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü
Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ağırladı.
- 15.09.2021 15 Eyl 08:47 Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kınık'ta coşkuyla kutlandı
Kutlamalar kapsamında gerçekleşen Burcu Güneş konseri, Kınık halkı tarafından büyük ilgi gördü.
- 07.09.2021 07 Eyl 00:22 AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız bize güveniyor.
- 31.08.2021 31 Ağu 18:57 Köyün kadınlarından dayanışma örneği
Köyün kadınlarından dayanışma örneği Köylü kadınlar hep birlikte hazırladıkları aşureleri köy meydanında dağıttılar Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde toplanan kadınların geleneksel yaptıkları aşureler, bu yılda köy meydanında dağıtıldı.
- 31.08.2021 31 Ağu 11:01 Köyün kadınlarından dayanışma örneği
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde kadınların bir araya gelerek yaptığı aşure, bu yıl da köy meydanında dağıtıldı.
- 31.08.2021 31 Ağu 08:57 Türk Ordusunun Büyük Taarruz Zaferi Kınık'ta kutlandı
Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında, coşku ve saygı bir arada idi.
- 27.08.2021 27 Ağu 13:29 Dalındaki şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar
Gönüllü Son Hasat Projesi Türkiye'nin dört bir yanında gıda farkındalığını artırmaya devam ediyor.
- 26.08.2021 26 Ağu 19:46 60 yaşındaki adam, yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını, çocukların gözü önünde pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
- 24.08.2021 24 Ağu 15:37 Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Arguvan ilçesinde ziyaretlerde yaptığı konuşmada, önce ülke ve sonra parti vurgusu yaptı.
- 24.08.2021 24 Ağu 09:10 Kınık Muharip Gaziler Derneği açıldı
Kınık'ta yaşayan gazilerin, sosyalleşeceği ve bir çatı altında toplanacağı Muharip Gaziler Derneği Kınık Temsilciliği açılışı geniş bir katılımcı kitlesi ile gerçekleştirildi.
- 13.08.2021 13 Ağu 11:05 Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.
- 12.08.2021 12 Ağu 14:22 Kınık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi
Kınık Belediyesi,tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirilen "Kovanlarımız Yenileniyor, Bal ve Polenlerimiz Artıyor"ve "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık ve Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği" projelerinin başarı ile gerçekleştirilmesi nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verilmesi için tören düzenledi.
- 10.08.2021 10 Ağu 12:12 Son dakika 3. sayfa: İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
Son dakika haberine göre İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda Son yolculuklarına yan yana uğurlandılar İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu vefat eden 8 kişiden aynı köyde yaşayan 6'sı...
- 06.08.2021 06 Ağu 16:15 KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK: YANAN YERLERE 7,5 MİLYON FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ
KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay gönüllüleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelip, incelemelerde bulundu.
- 04.08.2021 04 Ağu 16:40 Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü
MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi
- 04.08.2021 04 Ağu 12:49 Son dakika haberi! Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu (3)
Son dakika gündem haberine göre Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu.
- 31.07.2021 31 Tem 13:24 Başkan Sürekli'den yoğun Aliağa mesaisi
AK Parti İzmir İl Başkanlığının ana kademe, kadın ve gençlik kollarının tam kadro katılımı ile organize ettiği, eş zamanlı 30 ilçe ziyaretleri hızla devam ediyor.
- 31.07.2021 31 Tem 09:41 İzmir'de "Gönüllü Son Hasat Projesi"yle tarlada son hasat "iyilik" için yapılıyor
Gönüllü Son Hasat Projesi'yle üretici tarafından toplanmayan ürünler gönüller tarafından hasat edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
- 27.07.2021 27 Tem 09:33 "Kınık domatesi" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Kınık domatesi"ne coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını bildirdi.