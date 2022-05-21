Son Dakika Kınık Haberleri

11:09 Mera İzmir ile Üreticiye 6 Milyon Liralık Destek Sağlandı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mera İzmir projesi kapsamında Bergama Çamavlu Köyü’ndeki geleneksel yaylaya hayvan salımı yapıldı. Mera İzmir ile iki ayda üreticiye 6 milyon lira destek sağlandığını belirten Soyer, “Küçük üreticiyi doğduğu yerde doyuracak politikalar üretiyoruz” dedi.

16:12 20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı.

09:25 Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında Selendi'de anıldı Milli Mücadele Kahramanlarından biri olan ve Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında, Selendi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 'Demirci Akıncıları ve Usturumcalı Halil Efe'yi anma etkinlikleri düzenlendi.

19:41 Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası Çamavlu Merasında otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı.

16:12 İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklikle ilçe bazlı teşvik sisteminden yararlanan organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 30'dan 44'e çıktığını bildirdi.

15:47 İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

12:25 Kızılay Aydın'dan, Ankara çıkarması Türk Kızılay'ının olağan genel kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz; "Kızılay, Türkiye'nin gururu, insanlığın umududur" dedi.

16:43 Son dakika! Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadı Son dakika haber: Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadıBALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce çaldıkları 32 baş oğlağı eski bir otomobilin içine sıkıştırarak kaçan 3 zanlıdan 2'si Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin amansız takibi...

10:18 Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan "Şahlanış Gecesi" Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "Gölbaşı Şahlanış Gecesi" düzenlendi.

11:20 İzmir'in çoban haritası çıkarıldı İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mera İzmir projesi çerçevesinde, İzmir'de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlandı.

13:25 Başkan Pekyatırmacı: "İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor" Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmetleri yerinde takip ve vatandaşlarla hasbihal etmek için dış mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

16:57 Edirne'den kısa kısa Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

12:26 Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu İzmir'in Kınık ilçesinde emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

20:20 Başkan Böcek: "Görev sürem dolmadan 77 değil, 142 projeyi bitireceğiz" Başkan Böcek: "Görev sürem dolmadan 77 değil, 142 projeyi bitireceğiz" -Başkan Böcek, görev süresinin 3 yılında değerlendirme toplantısı düzenledi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " "5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142...

09:37 Başkan Özlü, İzmir'de temaslarda bulundu DÜZCE (İHA) – İzmir'de temaslarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu ziyaret ederek, Düzce'nin yöresel ürünlerini hediye etti.

12:34 Kınık'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı İzmir'in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Ekber Gelir, son yolculuğuna uğurlandı.

13:57 Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla organize edilen Ali Kınık konseri, yoğun ilgiyle karşılandı.

13:55 MHP'li Yıldırım, Kınık'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kınık ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.

10:32 Başkan Kaya çark başına geçip çömlek yaptı Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaretinde çarkın başına geçip çömlek yaptı.

10:23 Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, son yolculuğuna uğurlandı.

19:26 Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı Antalya'nın Kaş ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

11:41 AK Parti'li Sürekli, Dikili'deki altyapı sorunlarına dikkat çekti AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, önemli turizm potansiyeline sahip Dikili'de kanalizasyon, atık ve otopark sorununun ciddi boyutlara ulaştığını savundu.

09:38 Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, futbol aşkını Afyonspor'un hafta sonu deplasmanda oynamasından dolayı Belediye Bolvadin Termal Spor'un amatör kümedeki karşılamasını izledi.

23:38 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.

21:31 AK Partili Kırkpınar Bergama'daki yatırımlar hakkında bilgi aldı AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bergama Belediyesinin yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

16:06 KASTAMONU - Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

14:03 Kınık'ta taşımalı doğal gaz devri bitti: Fabrikalara doğal gaz müjdesi İzmir'in Kınık ilçesinde, yaklaşık 60 milyonluk yatırımla hayata geçirilen 45 kilometrelik doğal gaz çelik boru hattının imalatı tamamlandı.

15:33 Bozkır-Sarıoğlan arası duble yol oluyor AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya - Karaman arasındaki Bozkır ile Sarıoğlan arasının duble yol olacağı söyledi.

00:59 İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4 gün süren çalışma sonucu kurtardı.

15:22 Son Dakika | İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu Son dakika haberi... - İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu Dağlık alanda mahsur kalan hamile keçiyi 4 günlük çalışmayla kurtardılar Yazlıkçılar tarafından terk edilen hayvanlara, jandarma yardım elini uzattı İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4...

14:56 Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

09:40 Sürekli, yeni yıl hedefini gençlerle koydu AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığının Bergama ve Kınık'ta organize ettiği 'Mahalle bizim, gençlik bizim' programına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2022'de saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

11:09 AK Parti'li Hamza Dağ, yapımı süren Kınık Gençlik Merkezi'ni gezdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kınık Gençlik Merkezinin gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

08:56 Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

08:55 Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

14:56 Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek kazanın nedeniyle ilgili incelemelerini ve denetimlerini başlattı.

14:16 İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı İzmir'in Kınık ilçesinde önceki akşam maden ocağında meydana gelen göçükte 56 işçi yaralandı. Şirket, bugün yaptığı açıklamada olayın bir göcük değil basınçtan kaynaklı toz aşımı olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti. Diğer yandan İzmir Valisi Selim Köşger de hastanedeki 56 işçiden 43'ünün taburcu olduğunu ifade etti.

11:59 AK Parti'li Nasır, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kınık ilçesinde özel bir maden ocağından yaşanan kazanın ardından Bergama ve Soma devlet hastanelerinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti.

11:10 Serkan Gür Harmancık'ta okulları ziyaret etti Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okullarda incelemeler yapmak üzere Harmancık ilçesini ziyaret etti.

22:02 İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

08:56 Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Polyak Madeni işletmesini ziyaret etti.

15:35 Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet Son dakika haberleri: MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11:55 Seydişehir'de sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu Seydişehir Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu.

13:57 6 bin fidan Bergama'da toprakla buluştu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ''Geleceğe Nefes Ol'' sloganıyla başlatılan fidan dikim seferberliğine Bergama, Kınık ve Dikili'de katıldı.

08:43 Kınık'ta anma töreni gerçekleşti Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle Kınık'ta anma töreni gerçekleşti.

08:59 Kansere yenik düşen Kınıklı Doktorun Adı Kınık'ta yaşatılacak Kansere yenik düşen Kınıklı Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı'nın adı Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Bilim-Sanat uygulama odasında yaşatılacak.

10:42 Mavi kapaklar engellilere umut oluyor Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mavi kapaklar engellilere umut oluyor.

11:38 BERTO'dan öğrencilere, kışlık giyecek yardımı Bergama Ticaret Odası (BERTO), ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere 800 montu, Bergama, Dikili ve Kınık ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

14:16 Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde komisyoncu ve tüccarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

12:27 Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor Erfelek'te dere ıslahında yapılan ilginç köprüler tartışılıyor Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sinop'ta, Erfelek ilçesinde yapılan köprüler ise sele davetiye çıkarıyor.

13:01 CHP Genel Sekreteri Böke, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir'de 30 milletvekilinin katılımıyla ilçe ve köylere ziyaretler yapacaklarını, üreticilerin sorunlarını dinleyeceklerini bildirdi.

10:12 Gönüllü gençlerin örnek çalışması Bilecik'te gençlik merkezi bünyesinde buluşan gönüllü gençler Kınık Köyü ilkokulunu temizledi.

18:05 Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Yiğit Ulus, Bergama'da dualarla anıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

12:49 Son dakika... Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz" Bir son dakika haberine göre Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz" Bölgenin deprem tehlikesi açısından taşıdığı emniyeti bildiklerini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

11:05 Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği Son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yaparak, dış mahallelerin yollarını modern bir görüntüye dönüştürüyor.

18:57 Köyün kadınlarından dayanışma örneği Köyün kadınlarından dayanışma örneği Köylü kadınlar hep birlikte hazırladıkları aşureleri köy meydanında dağıttılar Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde toplanan kadınların geleneksel yaptıkları aşureler, bu yılda köy meydanında dağıtıldı.

11:01 Köyün kadınlarından dayanışma örneği Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde kadınların bir araya gelerek yaptığı aşure, bu yıl da köy meydanında dağıtıldı.

08:57 Türk Ordusunun Büyük Taarruz Zaferi Kınık'ta kutlandı Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında, coşku ve saygı bir arada idi.

13:29 Dalındaki şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar Gönüllü Son Hasat Projesi Türkiye'nin dört bir yanında gıda farkındalığını artırmaya devam ediyor.

19:46 60 yaşındaki adam, yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını, çocukların gözü önünde pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

15:37 Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Arguvan ilçesinde ziyaretlerde yaptığı konuşmada, önce ülke ve sonra parti vurgusu yaptı.

09:10 Kınık Muharip Gaziler Derneği açıldı Kınık'ta yaşayan gazilerin, sosyalleşeceği ve bir çatı altında toplanacağı Muharip Gaziler Derneği Kınık Temsilciliği açılışı geniş bir katılımcı kitlesi ile gerçekleştirildi.

11:05 Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.

14:22 Kınık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi Kınık Belediyesi,tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirilen "Kovanlarımız Yenileniyor, Bal ve Polenlerimiz Artıyor"ve "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık ve Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği" projelerinin başarı ile gerçekleştirilmesi nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verilmesi için tören düzenledi.

12:12 Son dakika 3. sayfa: İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda Son dakika haberine göre İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda Son yolculuklarına yan yana uğurlandılar İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu vefat eden 8 kişiden aynı köyde yaşayan 6'sı...

16:40 Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi

12:49 Son dakika haberi! Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu (3) Son dakika gündem haberine göre Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu.

13:24 Başkan Sürekli'den yoğun Aliağa mesaisi AK Parti İzmir İl Başkanlığının ana kademe, kadın ve gençlik kollarının tam kadro katılımı ile organize ettiği, eş zamanlı 30 ilçe ziyaretleri hızla devam ediyor.