Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için 794 rakımlı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için 794 rakımlı doğa yürüyüşü yapıldı

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Bilecik Pazaryeri\'nde Cumhuriyet\'in 103. yılı için 794 rakımlı doğa yürüyüşü yapıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında 794 rakımlı Kınık ile Bulduk köyleri arasında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'nın da katıldığı yürüyüşte öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 794 rakımlı Kınık Köyü ile Bulduk Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kaymakamlık himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Yürüyüşe öğrenciler, protokol üyeleri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli bir gün yaşadı. Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, etkinliğe ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerine ve yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Etkinliğimize ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerimize misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için 794 rakımlı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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