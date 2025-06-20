İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.19'da Kınık Hamzahocalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 7 helikopter ile havadan 28 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozerle de karadan müdahale etti.
Alevler, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kınık'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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