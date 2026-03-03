Kınık'ta Adliye Personeline Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kınık'ta Adliye Personeline Uyuşturucu Operasyonu

03.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kınık ilçesinde adliye personeli, sahte tutanakla uyuşturucu çıkardığı için tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, adli emanet deposundan sahte tutanakla 2 kilogram uyuşturucu madde çıkardıkları belirlenen 3 adliye personeli ile bu kişilerle bağlantılı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kınık Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adli emanet deposundaki uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi için irtibat kurulan D.G., 2 Şubat tarihinde Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak ihbarda bulundu. İcra Müdürü T.T.'nin durumu tutanak altına alarak durumu bildirmesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kamera kayıtları ele verdi

Yapılan incelemeler kapsamında adliye binasına ait kamera kayıtları mercek altına alındı. Kayıtlar üzerinde yapılan incelemede, 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında zabıt katipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin adliye binasına geldikleri ve adli emanet deposundan koli çıkardıkları tespit edildi.

Sahte imha tutanağı düzenlemişler

Şüpheli personellerin, uyuşturucu maddeyi depodan çıkarmak için sahte imha tutanağı düzenledikleri belirlendi. Çıkarılan uyuşturucunun satışı için M.Ş. ve K.Ş. aracılığıyla D.G. ile bağlantı kurulduğu iddia edildi.

5 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan adliye çalışanları S.A., V.E. ve O.M. ile onlara aracılık ettiği öne sürülen M.Ş. ve K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Tutuklama, 3. Sayfa, Kınık, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kınık'ta Adliye Personeline Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:44:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kınık'ta Adliye Personeline Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.