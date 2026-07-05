Bu kuyruğun nedeni imece usulü hazırlanan aşure

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen bin kişilik aşure ve yemek ikramı, birlik ve beraberliğin en anlamlı buluşmalarından birine sahne oldu. Yaklaşık 150 yıllık çömlekçilik geleneğiyle tanınan köyde, imece usulü hazırlanan aşureyi yemek için uzun kuyruklar oluştu.

Kınık Köyü Camii'nde okutulan mevlid-i şerifin ardından dualar eşliğinde kazanların kapağı açıldı. Köylü kadınların büyük emekle hazırladığı aşureler ve yemekler, köy meydanını dolduran vatandaşlara ikram edildi. Bin kişiye ulaşan ikram, Muharrem ayının paylaşma ve bereket ruhunu bir kez daha yaşattı. Etkinlikte sadece aşure değil, dayanışma ve kardeşlik de paylaşıldı. Aynı sofrada buluşan köy halkı ve misafirler, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergilerken, Kınık Köyü'nün köklü gelenekleri bir kez daha gelecek nesillere taşındı.

İmece kültürü yaşatılıyor

Türkiye'nin önemli çömlekçilik merkezlerinden biri olan Kınık Köyü, yalnızca el sanatlarıyla değil, yaşattığı imece kültürüyle de örnek olmaya devam ediyor. Köy kadınlarının el birliğiyle hazırladığı bin kişilik aşure ve yemek organizasyonu, hem Muharrem ayının manevi atmosferini yaşattı hem de paylaşmanın bereketini aynı sofrada buluşturdu.

"Bu yıl da etkinliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik"

Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut, "150 yıllık çömlekçi Kınık Köyünde geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğimizi misafirlerimizin köylülerimizin katkılarıyla uzun yıllardır devam ettirmekteyiz. Bu yılda etkinliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu sene çok kalabalık oldu"

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetiminden Neriman Gümüştekin'in ise "Kınık Köyü Çömlekçilik köyünde muharrem ayı dolayısı ile aşure yaptık. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Bu sene çok kalabalık oldu, bin kişiyi aştı, inşallah ileride daha kalabalık olmasını bekliyoruz" dedi.

Kadın başkan, köylü kadınların emeğine ortak oldu

Programa katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hazırlıkları gerçekleştiren köylü kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kazanın başına geçen Başkan Tekin, kepçeyi eline alıp vatandaşlara aşure ikram ederek etkinliğe eşlik etti.

"Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, rabbim yenilerine erdirmeyi nasip etsin"

Köylü kadınların özverili çalışmasını takdir eden Başkan Tekin, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Bugün de Kınık köyündeyiz. Muharrem ayının bereketini yaşıyoruz. Kınık köyündeki hanımlarımız el emeği göz nuru aşure hazırlamışlar. Hanımlarımıza, beylerimize aşure ikramımızı yaptık emeği geçenlerden Allah razı olsun, Kınık köyü muhtarımıza ve eşine, Kınık köyündeki hanımlara, beylere emeklerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, rabbim yenilerine erdirmeyi nasip etsin. Pazaryeri ilçesinde etkinlik bitmiyor Kınık köyünde aşureden sonra karavan kamp günü başlayacak, önümüzdeki haftada karavancılar var, Pazaryeri ilçesi anlatılmaz yaşanır diyorum, çıkın çıkın gelin diyorum" diye konuştu. - BİLECİK