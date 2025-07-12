Kınık Köyü’nde Çömleklerle Doğa Şenlendi - Son Dakika
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Kınık Köyü’nde Çömleklerle Doğa Şenlendi

Kınık Köyü’nde Çömleklerle Doğa Şenlendi
12.07.2025 11:52
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Kınık Köyü, çömleklerle süsleyerek doğayla kültürü birleştiren özgün bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin önemli çömlekçilik merkezlerinden biri olan köyde, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkarken, ağaçlar, çaput yerine çömlekle süslendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, hem doğasıyla hem de kültürel zenginliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Köyde yeni açılan Kınık Kamp ve Karavan Alanı'nda, çömlek ustalarının elinden çıkan ve çeşitli nedenlerle deforme olmuş çömlek eşyalar, çöpe atılmak yerine doğayla bütünleştirildi. Ağaç dallarına özenle asılan çömlekler, kamp alanına hem otantik bir hava kattı hem de gelen misafirler için eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Köy muhtarlığı ve Kınık Çömlekçilik Derneği'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bu özel süsleme, el emeğinin ve doğaya saygının buluşma noktası oldu. Kamp alanını ziyaret eden karavan tutkunları, bu özgün tasarımı ilgiyle karşılayarak bol bol fotoğraf çekti.

Amaç hem geri dönüşüm hem kültür vurgusu

Köy halkı, kullanılmayan çömleklerin değerlendirilmesiyle hem çevreci bir yaklaşım sergilendiğini hem de Kınık'ın geleneksel çömlek sanatının tanıtımına katkı sunulduğunu belirtti. Doğayla iç içe, kültürle harmanlanan bu görsel yenilik, Kınık Kamp ve Karavan Alanı'nı sadece bir konaklama noktası değil, aynı zamanda bir sanat ve kültür deneyimi merkezine dönüştürdü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Kınık, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kınık Köyü’nde Çömleklerle Doğa Şenlendi - Son Dakika

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