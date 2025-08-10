Kastamonu\'da Hortum Oluştu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj kenarında hortum çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kınık köyünde Kulaksızlar Barajı civarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Çıkan hortum nedeniyle toz ile birlikte ekili arazilerin havaya kalktığı görüldü. Hortum, köy yerleşim yerine ulaşmadan gözden kayboldu. - KASTAMONU