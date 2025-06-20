İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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İzmir\'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
20.06.2025 15:17
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İzmir\'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Haber Videosu

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Hamzahocalı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi.

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekipler, alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İHA/ DHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • erkan zengin:
    otel yada ev yapıcaklar ahlaksızlar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    SİLİVRİ DEKİ GİBİ ORMAN İÇİNE EVYAPTIR 0 0 Yanıtla
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