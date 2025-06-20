İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Hamzahocalı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Kaynak: İHA/ DHA
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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