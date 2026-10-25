Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

ABD'de göktaşı avcısı Steve Arnold, bir çiftlik arazisinde yaptığı aramada 650 kilogram ağırlığında dev bir göktaşı buldu. Yaklaşık 2 metre derinlikten çıkarılan ve 1 milyon dolara kadar değer biçilen göktaşı, içindeki yeşil kristallerle dikkat çekti. Ancak açık artırmada beklenen teklif gelmeyince satıştan çekildi.

ABD'nin Kansas eyaletindeki Brenham bölgesinde göktaşı avcısı Steve Arnold, Allen Binford'a ait çiftlik arazisinde özel bir metal dedektörüyle arama yaptı. Çalışmalar sırasında yerin yaklaşık 2 metre altında devasa bir gök cismi tespit edildi.

Topraktan çıkarılan göktaşının yapılan tartımlarda 650 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Nadir görülen pallasit türündeki göktaşı, içerisindeki yeşil olivin kristalleri ve konik biçimiyle dikkat çekti.

156 MİLYON YIL BOYUNCA KOZMİK IŞINLARA MARUZ KALDI

Araştırmacılar, Brenham bölgesine geçmişte düşen büyük bir göktaşının atmosferden geçişi sırasında parçalandığını ve çevreye 3 tondan fazla göktaşı malzemesi saçtığını hesapladı.

Bölgede bulunan bazı parçaların, yerli halkların kullandığı ticaret yolları aracılığıyla yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki Hopewell bölgesine kadar taşındığı değerlendiriliyor.

2002 yılında yayımlanan bilimsel bir çalışmada ise söz konusu pallasit kütlesinin Dünya atmosferine girmeden önce yaklaşık 156 milyon yıl boyunca uzayda kozmik ışınlara maruz kaldığı ortaya konuldu.

DEĞERİ 1 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKTI

Göktaşının bulunması ve değerlendirilmesi sürecinde jeolog ve avukat Philip Mani finansal destek sağlarken Steve Arnold arama çalışmalarını yürüttü. Arazi sahibi Allen Binford da sürecin ortakları arasında yer aldı.

Nadir bulunan göktaşına 600 bin ila 1 milyon dolar arasında değer biçildi.

200 BİN DOLARLIK TEKLİF GELİNCE SATIŞTAN ÇEKİLDİ

650 kilogramlık göktaşı, dünyaca ünlü Bonhams Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.

Ancak ön değerlemesi 630 bin doların üzerinde olan göktaşı için verilen en yüksek teklif 200 bin dolarda kaldı. Beklenen fiyatın çok altında teklif gelmesi üzerine ortaklar, göktaşını satıştan çekme kararı aldı.

Böylece milyon dolarlık değere ulaşabileceği düşünülen dev göktaşı, açık artırmada alıcı bulamadı.