Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı

Oyuncu Şebnem Dönmez, bu kez sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. Dönmez, bir arkadaşıyla birlikte popüler dans akımına katıldı.

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Ev ortamında çekilen videoda Dönmez ve kız arkadaşı dans etti. Şebnem Dönmez'in seksi dans kareografili paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.