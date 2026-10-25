Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı

Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şebnem Dönmez, bir arkadaşıyla sosyal medyadaki dans akımına katıldı. İkilinin videosunda beyaz bir kedi de yer aldı.
Oyuncu Şebnem Dönmez, bu kez sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. Dönmez, bir arkadaşıyla birlikte popüler dans akımına katıldı.
VİDEO BEĞENİLDİ
Ev ortamında çekilen videoda Dönmez ve kız arkadaşı dans etti. Şebnem Dönmez'in seksi dans kareografili paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
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