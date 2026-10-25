Antakya\'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı

Hatay'da yaşayan Hikmet Karaoğlan, eşinin doğum yaptığı özel hastanede odadaki klimanın arızalı olması sonrası odaya vantilatör yerleştirilmesine tepki göstererek başlattığı hukuk mücadelesini Tüketici Mahkemesi'nde kazandı. 'Adalet bir kez daha yerini buldu' diyerek Adalet Bakanlığına teşekkür eden Karaoğlan, süreçte kendisine gülenlere karşıysa haklı olduğunu mahkeme kararıyla göstereceğini söyledi.

KLİMA ARIZALI DENİLİP VANTİLATÖR VERİLDİ

Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan'ın eşi 23 Ağustos 2025 tarihinde Özel Mozaik Hastanesi'nde doğum yapmıştı. Başarılı geçen doğum sonrası Özel Mozaik Hastanesi'nde 1321 numaralı odaya yerleştirilen anne ve evladının kalacakları odanın klimasının arızalı olduğu söylenerek vantilatör verilmişti. Yaşananlara tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan Karaoğlan'ın görüntüleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tüketici Hakem Heyeti inceleme başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonrası Tüketici Hakem Heyeti tarafından Özel Mozaik Hastanesi kusurlu bulundu ve Karaoğlan ailesinden alınan 46 bin 400 TL'nin iade edilmesine karar verildi.

HASTANE KARŞI DAVA AÇTI

Kararın ardından Karaoğlan'a Özel Mozaik Hastanesi tarafından Hatay 2. Tüketici Mahkemesi'nde karşı dava açıldı. Doğum ücreti olan 46 bin 400 TL'yi birkaç ay önce iade alan Karaoğlan, Özel Mozaik Hastanesiyle girdiği hukuk mücadelesini de kazandı. Hastanenin açtığı davanın reddine karar veren mahkeme Karaoğlan'ı haklı buldu. Karaoğlan, herkesin hakkını araması gerektiğini belirterek Adalet Bakanlığına ve Tüketici Hakem Heyetine teşekkür etti.

BİR LİRA BİLE OLSA HAKKINIZI YEDİRMEYİN

Dalga konusu olan vantilatör davasında hakkını arayarak kazanan Hikmet Karaoğlan, "Yaklaşık bir yıl önce eşim Özel Mozaik Hastanesi'nde doğum yapmıştı. Hastanede kaldığımız odada, ödediğimiz paranın karşılığında bize bir vantilatör koymuşlardı. Ben de bu duruma tepki gösterdim ve hakkımı aramak için SGK'ya başvuruda bulundum. Sonunda haklılığımı ortaya koyarak ödediğim ücretin iadesini talep ettim ve paramı geri aldım. Daha sonra Özel Mozaik Hastanesi tarafından bana dava açıldı. Avukatımla birlikte yürüttüğümüz hukuk mücadelesini çok şükür kazandım. Dava sonuçlandı ve mahkeme hastanenin açtığı davanın reddine karar verdi. Böylece hukuk mücadelemizde de haklılığımız ortaya çıktı. Bu süreçte bazı arkadaşlar yorum yapmış, bazıları bana gülmüş, bazıları da boş konuştuğumu söylemişti. Ancak ben hakkımı aradım. Ödediğim paranın iadesini yaklaşık altı ay önce almıştım. Bundan yaklaşık bir hafta önce de mahkemeyi kazandım. Herkese tavsiyem, böyle durumlarda hakkınızı sonuna kadar aramanızdır. Bir lira bile olsa hakkınızı kimseye yedirmeyin. Devletimize, Adalet Bakanlığımıza ve Tüketici Hakem Heyetine teşekkür ediyorum. Adalet bir kez daha yerini buldu. Temennim, herkesin hakkını araması ve hakkını yedirmemesidir. Özel Mozaik Hastanesine de tavsiyem, alınan ücretin karşılığında uygun hizmet sunmalarıdır. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı bir dönemde hastane odasına vantilatör konulmasını doğru bulmuyorum. Böyle bir durumun yaşanmaması gerekiyordu. Duyduğum kadarıyla hastanede daha sonra düzenleme ve bakım çalışmaları yapılmış. Yaşadığım olay sayesinde bir eksikliğin fark edilip giderildiğini düşünüyorum. Umarım herkes hakkını bu şekilde arar ve benzer mağduriyetler bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.