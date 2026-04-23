Kınık Tarım Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğradı

23.04.2026 12:10
Kınık Tarım Fuarı'na KUTSO heyeti ziyaret ederek üreticilerle buluştu, tarımın önemi vurgulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarını, sektör temsilcileri ve bölge protokolü ziyaret etti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Genel Sekreter Mesut Bakar ile fuar alanında incelemelerde bulunarak, stantları gezdi. Heyet, üreticiler ve firma temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, tarımın bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Özen, üreticilerin emeğinin bölgenin en önemli gücü olduğunu ifade ederek, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması ve katma değerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fuarların yeni işbirlikleri ve ticari bağlantılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Batı Antalya, tarımsal üretim olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda bölgemizde düzenlenen fuarlar, tarımsal üretimdeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri çiftçilerimizle buluşturuyor olmasından dolayı önemli buluyoruz. Kınık Tarım Fuarı da üreticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KUTSO heyeti, fuar alanında üyelerinin stantlarını da ziyaret ederek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
