Manisa Selendi'de 'Yeşil Altın' fıstıkta hasat başladı, coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Manisa Selendi'de 'Yeşil Altın' fıstıkta hasat başladı, coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Manisa Selendi\'de \'Yeşil Altın\' fıstıkta hasat başladı, coğrafi işaret başvurusu yapıldı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde devlet destekleriyle yaygınlaştırılan ve 'Yeşil Altın' olarak adlandırılan Selendi fıstığında hasat dönemi başladı. İlk hasat Kınık Mahallesi'nde yapılırken, ürünün coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldığı ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması beklendiği bildirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaştırılan ve "Yeşil Altın" olarak adlandırılan Selendi fıstığında hasat dönemi başladı. Coğrafi işaret başvurusu yapılan Selendi fıstığının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen Selendi fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor. İlçenin farklı bölgelerinde devlet destekleriyle yapılan aşı çalışmalarının ardından üretim alanı giderek genişleyen Selendi fıstığında ilk hasat Kınık Mahallesi'nde başladı.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da Kınık Mahallesi'nde başlayan fıstık hasadına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Yıldız, işçilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selendi fıstığının ilçe tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Yıldız, üreticilere ve tarım işçilerine bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi diledi.

Kınık Mahallesi'nde başlayan hasatla birlikte üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri fıstıkları toplamaya başladı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim alanı genişleyen Selendi fıstığının, hem üreticilerin gelirine hem de ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Coğrafi işaret için başvuru yapıldı

Öte yandan Selendi'nin önemli tarımsal değerlerinden biri haline gelen fıstığın coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi. Selendi fıstığının tescillenmesiyle birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Selendi, Manisa, Kınık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Selendi'de 'Yeşil Altın' fıstıkta hasat başladı, coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Selendi'de 'Yeşil Altın' fıstıkta hasat başladı, coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika
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