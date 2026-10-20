İzmir Kınık\'ta otomobil istasyonun pompasına çarpınca alev aldı, 2 kişi yaralandı

İzmir Kınık'ta otomobil istasyonun pompasına çarpınca alev aldı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kınık'ta Bergama'dan Soma yönüne giden otomobil, Hamzahocalı mevkisinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak alev aldı. Yangında otomobildeki 2 kişi yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı; itfaiye yangını istasyona sıçramadan söndürdü.
İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı.
Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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