Kınık Köyü\'nde Aşure Günü Etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde aşure günü etkinliği düzenlendi.

Köy kadınlarının Muharrem ayı dolasıyla imece usulü yaptıkları aşure, köy meydanında vatandaşlara ikram edildi.

Köy Muhtarı Mehmet Gümüştekin, AA muhabirine, Kınık köyü olarak yıllardır geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız birlik ve beraberliğin pekişmesi. Gelecek nesillere güzel bir adetimizi aktarmaktır. Birçok hayır sahibinin maddi yardımlarıyla köy kadınlarımızın emekleriyle bu geleneği yıllarca nesilden nesle aktaracağımıza inanıyorum. Etkinliğimize katılan tüm misafirlere ve köylülerimize bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kınıkspor Başkanı İsmail Korkut da etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan ve maddi yardımda bulunan herkese teşekkür etti.