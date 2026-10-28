Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı

Sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleştirilen sıra dışı bir canlı yayın, izleyici sayısıyla dikkat çekti.

Devasa boyutlardaki slime'ın kullanıldığı yayını aynı anda 65 bin kişinin takip ettiği belirtildi. Binlerce kişinin yalnızca esnek bir oyun malzemesinin hareketlerini izlemek için yayına katılması şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE KİŞİYİ EKRAN BAŞINA TOPLADI

Canlı yayında herhangi bir yarışma, konser veya sportif etkinlik yerine devasa bir slime yer aldı.

Slime'ın esnetilmesi ve şekillendirilmesi üzerine kurulu yayının on binlerce kişiye ulaşması, sosyal medya kullanıcılarının izleme alışkanlıklarını yeniden tartışmaya açabilecek bir örnek oluşturdu.

Geleneksel yayınlarda geniş izleyici kitlelerine ulaşmak için kapsamlı prodüksiyonlar hazırlanırken, TikTok'ta basit bir oyun malzemesinin bu kadar yüksek izleyici sayısına ulaşması dikkat çekti.

SLIME NEDİR?

Slime, genellikle tutkal ve kıvam artırıcı maddelerle hazırlanan, esnek ve jel benzeri yapıya sahip bir oyun malzemesidir.

Sıkıştırılabilen, uzatılabilen ve farklı şekillere sokulabilen slime, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılıyor.

Farklı renk ve dokularda üretilebilen bu malzeme, son yıllarda sosyal medya platformlarında hazırlanan eğlence ve ASMR içeriklerinin de önemli parçalarından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA İLGİNİN SINIRI YOK

TikTok'taki yayının ulaştığı izleyici sayısı, dijital platformlarda dikkat çekmek için her zaman karmaşık içeriklere ihtiyaç duyulmadığını gösterdi.

Devasa bir slime'ın kullanıldığı yayının 65 bin kişi tarafından aynı anda izlenmesi, sosyal medya çağında en basit görüntülerin bile geniş kitleleri ekran başına toplayabildiğini ortaya koydu.