Kınık Kamp ve Karavan Festivali Bilecik\'te Coşku Dolu Anlar Yaşattı

Bilecik'te gerçekleştirilen 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali' 200'ün üzerinde karavan, yüzlerce çadır ve çok sayıda kamp, doğa ve motosiklet tutkununu bir araya getirdi.

Pazaryeri ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarını ağırladı. Kınık Köyü Gölbaşı Kamp Alanı'nda 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali' düzenlendi. Festival, 200'ün üzerinde karavan, yüzlerce çadır ve çok sayıda kamp, doğa ve motosiklet tutkununu bir araya getirdi. Festival boyunca bölgenin kültürel zenginliği de ön planda oldu. Katılımcılar, Kınık Köyü'nün meşhur çömlekçiliği ile kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceleme ve satın alma fırsatı buldu. Etkinlik çerçevesinde çeşitli oyunlar, doğa yürüyüşleri, yarışmalar ve konserler de düzenlendi.

"Pazaryeri artık bir turizm markası"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin son yıllarda turizmde büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Gördüğümüz üzere Pazaryeri ilçemiz her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor, gelişiyor. Turizm son zamanlarda Pazaryeri'ne çok yakıştı. İlçemizde göletler diyarı diye tanıttığımız Pazaryeri İlçemizde, Küçükelmalı Tabiat Parkı'mızdan sonra Bozcaarmut Göleti'miz, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'mız, Esere Göleti'miz ve çömlekçiliği ile Kınık Köyü'müzde artık bir karavan parkımız var. Burada bugün 200 karavan ve 100'de çadır var. Yani bu aslında Pazaryeri içinde çok önemli bir durum. Pazaryeri'ni Bilecik'te, Türkiye'de tanıtmak anlamında önemli. Ben buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavancılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kınık artık sadece çömlekle değil, karavanla da anılacak"

Köyün dönüşümüne dikkat çeken Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, "Burası geçmişte çömlekçiliğiyle ünlüydü. Bugün artık kamp, karavan ve piknik alanımız da var. İlçemize ve köyümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Festival yarın da devam edecek

Başkan Tekin, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Kınık Muhtarı Mehmet Gümüştekin, Kınık Çömlekçiler Derneği ve Kınıkspor Kulübü Başkanı İsmail Korkut olmak üzere herkese teşekkür etti. Festival boyunca karavancıları tek tek ziyaret eden Başkan Zekiye Tekin, misafirlere 'Pazaryeri'ne Hoş Geldiniz' diyerek tek tek sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Festivalin yarın sona ereceği belirtildi.

Festivalin açılışına; Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, CHP İlçe Başkanı Metin Polat, çok sayıda köy halkı, karavancı, kampçı ve motosiklet tutkunu katıldı. - BİLECİK