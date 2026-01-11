Kınık Toptancı Hal Kompleksi bölgenin tarımsal ticaretini güçlendirecek - Son Dakika
Kınık Toptancı Hal Kompleksi bölgenin tarımsal ticaretini güçlendirecek

Kınık Toptancı Hal Kompleksi bölgenin tarımsal ticaretini güçlendirecek
11.01.2026 11:56  Güncelleme: 11:59
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde inşa edilen Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nin çalışmaları sürüyor. Proje, tarımsal üretim ve ticareti güçlendirerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yapımı sürdürülen Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesinde çalışmalar devam ediyor. 320 dönüm arazi üzerine inşa edilen tesisin tamamlandığında, bölgenin tarımsal üretim ve ticaret kapasitesini güçlendirerek bölgenin ekonomisine katkı sağlayacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hayata geçirilen ve bölgenin tarım ile ticaret kapasitesini güçlendirmesi hedeflenen projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Kınık Toptancı Hal Kompleksi çevresinde inşa edilen istinat duvarlarının beton döküm işlemleri devam ederken, kaba inşaat aşamasında da sona yaklaşıldı. Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki hallerin tek bir merkezde toplanacağı proje kapsamında, hal içerisinde komisyonculara ayrılan meydanın zeminine beton dökülerek üzeri tentelerle kaplanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kaş Kınık Hal Kompleksi modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Çağdaş ticaret merkezi

Üreticiler ile komisyonculara çağdaş bir ticaret ortamı sunacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksi'nin, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Toplamda 120 komisyoncu, 136 tüccar ve 72 ticari dükkandan oluşacak tesis, tarımsal ticaretin daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesine imkan tanıyacak. Proje kapsamında idari birimler ve toplantı salonlarının yanı sıra geniş bir komisyoncu meydanı da yer alacak. Ayrıca kompleksi içerisinde, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek halı saha, soyunma odaları ve duş alanları gibi sosyal donatılar da bulunacak.

Yaş sebze ve meyve üreticileri için önemli bir ticaret noktası olacak Kınık Toptancı Hal Projesi'nin, bölgedeki tarımsal ticareti güçlendirecek. Antalya'nın üretim kapasitesine katkı sağlayacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksi, yalnızca yerel ölçekte değil, bölgesel düzeyde de önemli bir tarım ve ticaret merkezi olarak hizmet verecek. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Kaş'ta tarımın merkezi Kınık Toptancı Hal Kompleksi olacak. - ANTALYA

Son Dakika Ekonomi Kınık Toptancı Hal Kompleksi bölgenin tarımsal ticaretini güçlendirecek - Son Dakika

Kınık Toptancı Hal Kompleksi bölgenin tarımsal ticaretini güçlendirecek
