Bilecik Atatürk İlkokulunda öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika
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Bilecik Atatürk İlkokulunda öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

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Bilecik Atatürk İlkokulunda öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi
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Bilecik Atatürk İlkokulunda Maarifin Kalbinde Oyun etkinliği kapsamında ilkokul öğrencileri geleneksel oyunlar oynayarak eğlendi. Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, bu oyunların paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirdi.

Bilecik'te ilkokul öğrencileri, geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

Bilecik Atatürk İlkokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği kapsamında öğrenciler doyasıya eğlendi. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Etkinlikte öğrenciler; 'Çevir Bul', 'Hımbıl', 'Kabak', 'Tombik', 'Birlikte Zıpla' ve 'Sessiz İstasyon' oyunlarını oynadı. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesi, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

"Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini önemsiyoruz"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın oyun oynarken öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşaması bizler için çok kıymetli. Geleneksel çocuk oyunlarımız, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra çocuklarımızın arkadaşlık, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini, çocuklarımızın oyunla büyüyüp öğrenmesini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatBilecikEğitimSon Dakika

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