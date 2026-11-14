Bilecik\'te Osmangazi Tüneli\'nde devrilen motosiklette 2 kişi hafif yaralandı

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde devrilen motosiklette 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik-Osmaneli D-650 karayolu Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerinde ambulans talebini reddetti; gece ağrıları artınca kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, polis inceleme başlattı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik- Osmaneli D-650 karayolu Osmangazi Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik istikametine seyir halindeki 11 AY 990 plakalı motosikletle sürücü Berkan B. (21) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Soner S. (19) hafif şekilde yaralandı. Şahıslar olay yerinde ambulans talebini reddederken, gece saatlerinde ağrıları artan şahısların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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