Bilecik Yenipazar Batıbelenören'de kullanılmayan ahşap evde yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar Batıbelenören'de kullanılmayan ahşap evde yangın söndürüldü

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Bilecik Yenipazar Batıbelenören\'de kullanılmayan ahşap evde yangın söndürüldü
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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112'ye bildirdiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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