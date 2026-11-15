Bilecik\'te asayiş toplantısında okul çevresi ve trafik tedbirleri ele alındı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konuları ele alındı. Ayrıca trafik güvenliğine yönelik alınan tedbirler ile okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.