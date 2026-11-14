Bilecik Pazaryeri\'de 3 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi, ceza uygulanmadı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8. Jandarma Trafik Timi tarafından denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 3 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.