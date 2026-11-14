Söğütlü kros sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek - Son Dakika
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Söğütlü kros sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek

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Söğütlü kros sporcuları Türkiye Şampiyonası\'nda Bilecik\'i temsil edecek
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Söğüt'te Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği'nde dereceye giren Söğütlü sporcular, Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler derece alırken Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut sporcuları ve öğretmenleri tebrik etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğütlü kros sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek.

Söğüt ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği müsabakalarında derece elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler, 2, 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Ertuğrulgazi Ortaokulu, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Söğüt Anadolu Lisesi ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Öğrencilerimiz elde ettikleri derecelerle ilçemize gurur yaşattı. Sporcularımızı ve başarılarında emeği bulunan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında ilimizi, ilçemizi ve okullarını temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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