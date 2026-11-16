Bilecik\'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Polat, Kükürt köyünde vatandaşları dinledi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Polat, Kükürt köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyde gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Polat, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köyün genel durumu hakkında bilgi alan Polat, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında köyde incelemeler yapan Kaymakam Polat'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Çürük, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur eşlik etti.

Kaymakam Yunus Emre Polat, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve beklentilerini yerinde dinlemek, köylerimizin ihtiyaçlarını görmek açısından büyük önem taşıyor. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaya ve sorunların çözümü için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.