Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, İnhisar'da emniyet amirliğini denetledi - Son Dakika
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, İnhisar'da emniyet amirliğini denetledi

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, İnhisar\'da emniyet amirliğini denetledi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çağlar, emniyet birimlerini yerinde inceledi ve güvenlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülmesinin önemine değindi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar denetimlerde bulundu.

İnhisar ilçesine giden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen hizmetler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Emniyet birimlerinin faaliyetlerini yerinde inceleyen Çağlar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, güvenlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesinin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ilimizin tüm ilçelerinde aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Emniyet birimlerimizin çalışmalarını yerinde takip ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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