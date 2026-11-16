Bilecik Çakırpınar'da tek taraflı kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Çakırpınar'da tek taraflı kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Çakırpınar\'da tek taraflı kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet savrularak tek taraflı kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonetin savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Batuhan B. (31) idaresindeki 34 HVA 591 plakalı kamyonet, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Tek taraflı meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaBilecikGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:35:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Çakırpınar'da tek taraflı kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android