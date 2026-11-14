Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti - Son Dakika
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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti

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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti
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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mardin'in Derik ilçesinde 10 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi. Şehadet yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından şehit kaymakamın kardeşi Zeynep Bakırcaya ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün aziz hatırası bir kez daha anıldı.

"Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Onların acısını ve hatıralarını paylaşmak, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ü şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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