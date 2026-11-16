Bilecik'te 2 otomobilde 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Bilecik'te 2 otomobilde 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik kent merkezinde şüphelenilen 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik'te araçlarında uyuşturucu bulunan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphelendikleri 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde arama yaptı.
Aramalar sonucu 16 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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