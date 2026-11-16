Bilecik'te 2 otomobilde 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Bilecik'te araçlarında uyuşturucu bulunan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphelendikleri 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalar sonucu 16 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.