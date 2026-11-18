Ediz Ün, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grubu düşmesin diye CHP'den istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa kararı aldı.
CHP'Lİ ÜN YENİ YOL PARTİSİ'NE GEÇTİ
Kaya'nın istifasıyla Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısı 19'a düştü. Partinin TBMM'deki grubunun düşmemesi için CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine geçti.
Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 43'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 13 oldu.
Kaynak: AA
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