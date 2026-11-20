İspanya'nın Murcia kentinde, insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ve evcil hayvanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilen çam kese tırtıllarına karşı geniş çaplı mücadele başlatıldı. Parklarda, bahçelerde ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülebilen tırtılların tehlikeli tüyleri nedeniyle halka uyarı yapıldı. Belediye ekipleri, yaklaşık 8 bin çam ağacı ve 50 hektarlık ormanlık alanda çalışma başlattı.

8 BİN AĞAÇTA ÖNLEM ALINIYOR

Murcia Belediyesi, çam kese tırtıllarının oluşturabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla kent genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 8 bin çam ağacını kapsayan mücadelede biyolojik yöntemler, özel püskürtme sistemleri ve düzenli denetimler uygulanıyor. Araçların ulaşamadığı bölgelerde taşınabilir ilaçlama ekipmanları kullanılırken ağaç dallarındaki yuvaların da önümüzdeki aylarda temizlenmesi planlanıyor.

DOKUNMADAN BİLE ZARAR VEREBİLİYOR

Çam kese tırtıllarının vücudunda bulunan binlerce mikroskobik tüy, insanlarda şiddetli kaşıntı, kızarıklık, göz tahrişi ve solunum sorunlarına neden olabiliyor. Rüzgarla çevreye taşınabilen bu tüyler, canlıya doğrudan dokunulmasa bile alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle çocukların tırtılların bulunduğu alanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

KÖPEKLER İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Tırtılların oluşturduğu en büyük tehlikelerden biri evcil hayvanları ilgilendiriyor. Özellikle köpeklerin bu canlıları koklaması veya yalaması durumunda dilde ciddi şişme, doku hasarı ve solunum güçlüğü meydana gelebiliyor. Ağır vakalarda hayati tehlike oluşabileceği belirtilirken evcil hayvan sahiplerine yürüyüş sırasında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

PEŞ PEŞE DİZİLEREK İLERLİYORLAR

Çam kese tırtılları, ağaç dallarında oluşturdukları beyaz ve pamuksu yuvalarla tanınıyor. Belirli dönemlerde ağaçlardan inerek birbirlerini takip eden uzun sıralar halinde yerde hareket eden tırtıllara, parklarda ve yürüyüş yollarında rastlanabiliyor. Yetkililer, bu canlıların veya yuvalarının görülmesi halinde dokunulmamasını ve durumun belediyeye bildirilmesini istedi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Murcia Belediyesi, tırtılların bulunduğu yeşil alanlarda denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı. Çocukların ve evcil hayvanların riskli bölgelerden uzak tutulması istenirken olası temas durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği vurgulandı. Ekiplerin önümüzdeki aylarda yeni yuvaları tespit et