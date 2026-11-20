Merkez Bankasının eski yöneticileri hakkında yürütülen adli süreçler, Türk lirası banknotlarındaki imzaları yeniden dikkat çekici hale getirdi. Görevlerinden ayrılan isimlerin imzalarını taşıyan paralar, aradan geçen yıllara rağmen günlük alışverişlerde kullanılmaya devam ediyor.

200 TL'LİK BANKNOTLARDA ÜÇ ESKİ YÖNETİCİNİN İMZASI VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının farklı dönemlerde tedavüle çıkardığı 200 TL'lik banknotlarda, eski yöneticilerin imzaları bulunuyor. Özellikle 16 Temmuz 2021 tarihinde dolaşıma giren 5. tertip 200 TL'lik banknotlar, dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzalarını taşıyor. Eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin imzası da daha önce tedavüle çıkarılan 200 TL'lik banknotların bazı tertiplerinde yer alıyor. Böylece farklı soruşturmalarda isimleri geçen üç eski yöneticinin imzaları, aynı değerdeki banknotların farklı baskılarında bulunuyor.

50 TL'LİK BANKNOTLARDA KAVCIOĞLU VE ÇAKMAK DETAYI

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 50 TL'lik banknotlarda ortaya çıkıyor. 23 Şubat 2022 tarihinde tedavüle çıkarılan 5. tertip 50 TL'lik banknotlarda, Şahap Kavcıoğlu ile dönemin Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'ın imzaları bulunuyor. Kavcıoğlu'nun imzası yalnızca 50 TL ile sınırlı değil. Eski Merkez Bankası Başkanının imzası, farklı tertiplerdeki 5, 20 ve 200 TL'lik banknotlarda da yer alıyor. Bu nedenle vatandaşların cüzdanlarında bulunan farklı kupürlerde eski yöneticilerin imzalarına rastlamak mümkün.

ESKİ MERKEZ BANKASI YÖNETİCİLERİ HAKKINDA ADLİ KARARLAR

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında 25 Eylül 2026 tarihinde tutuklandı. Aynı soruşturmada eski Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında da tutuklama kararı verildi. Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Emrah Şener'in adı da Bankalararası Kart Merkezindeki ihale işlemlerine ilişkin ayrı bir soruşturmada geçti. Tutuklanan Şener, 19 Kasım 2025 tarihinde ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Söz konusu soruşturmalar birbirinden farklı süreçleri kapsıyor. Tutuklama veya adli kontrol kararları, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.

2026'DA YENİ BANKNOTLAR ÇIKTI, ESKİ İMZALAR KALDI

Merkez Bankasındaki yönetim değişikliklerinin ardından yeni imzaları taşıyan banknotlar da dolaşıma girdi. TCMB'nin duyurularına göre 11 Eylül 2026'da 50 TL'lik, 26 Ekim 2026'da ise 200 TL'lik 9. tertip banknotlar tedavüle çıkarıldı. Ancak yeni tertiplerin piyasaya sürülmesi, önceki dönemlerde basılan banknotları geçersiz hale getirmedi. Eski ve yeni tertip banknotlar birlikte kullanılmaya devam ediyor.