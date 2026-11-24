Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kosova'da düzenlenen 5. Uluslararası Bilimsel Konferans BRIDGE 2026'ya katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Ak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Berna Ak Bingül, Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta yer aldı.

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilgi, Yenilik ve Toplumu Birleştirmek" temasıyla düzenlenen ve 16 ülkeden akademisyen, araştırmacı ve bilim insanını bir araya getiren konferansta, eğitim, hukuk, ekonomi, bilgisayar bilimleri, dil ve edebiyat, yaşam bilimleri ile çevre alanlarında bilimsel çalışmalar ele alındı.

Açılış konuşmaları, davetli konuşmacı sunumları, genel oturumlar, bilimsel bildiri sunumları ve yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştirildiği programda, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, dijital dönüşüm, yapay zeka, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konuları değerlendirildi.