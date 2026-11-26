Demirköy Belediye Başkanı Gün, yeni Kaymakam Dalan'a iş birliği mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Belediye Başkanı Recep Gün, yeni atanan Kaymakam Mehmet Melih Dalan'ı makamında ziyaret etti. Gün, meclis üyeleri Eyüp Şenay ve Oktay Gezen'le ziyaretinde kamu kurumları arasındaki iş birliğinin ilçe kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Melih Dalan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gün, belediye meclis üyeleri Eyüp Şenay ve Oktay Gezen ile Dalan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi.
Kaymakam Dalan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kurumun uyum içinde ilçenin gelişimi için gayret göstereceğini ifade etti.
Belediye Başkanı Gün ise kamu kurumları arasındaki iş birliği ve güçlü koordinasyonun ilçenin kalkınmasına ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Kaynak: AA
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