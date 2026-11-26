Babaeski'de çiftçilere Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı. Müdürlük teknik personeli üreticilere bilgi aktardı; üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla toplantıların süreceği belirtildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Üreticilerle bir araya gelen Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Görevliler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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