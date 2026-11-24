Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü yakınlarında bulunan Yenesu Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik proje, alanın "A Grubu Mağara Koruma Alanı" ve "1. derece sit alanı" statüsünde olması nedeniyle iptal edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisinin kasım ayı 17'nci birleşimi, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir önceki birleşime ait tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda, meclis toplantılarının 10'uncu birleşiminde kabul edilen Yenesu Mağarası'nın turizme kazandırılması projesine ilişkin Geriş tarafından sunulan önerge görüşüldü.

Geriş, önergesinde, meclisin 13 Kasım 2026 tarihli ve 556 sayılı kararıyla mağaranın turizme kazandırılması için ödenek ayrılması halinde projenin gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Tapu kaydında mağaranın Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğunun, "A Grubu Mağara Koruma Alanı" ve "1. derece sit alanı" olarak tescillendiğinin görüldüğünü belirten Geriş, şöyle devam etti:

"A Grubu Mağara Koruma Alanı, Türkiye'de tabiat varlığı olarak tescil edilen doğal mağaralar arasında en sıkı korunan kategoridir.

Bilimsel ve ekolojik araştırmalar dışında kullanıma kapalıdır ve bu alanda mühendislik ile madencilik faaliyetleri yasaklanmıştır. Ayrıca 1. derece sit alanı olduğundan dolayı yapılaşma ve mühendislik faaliyetleri de yasaktır. Bu sebeplerle 13 Kasım 2026 tarih ve 556 sayılı meclis kararından dönülmesini öneriyorum."

Gündeme alınan önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.