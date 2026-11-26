Kırklareli Merkez ilçede bulunan hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde, hayvan sağlığının korunması amacıyla tüberkülin ara test uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi'nde yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülen uygulamalara, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de refakat ediyor.

Güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen saha ve kontrol çalışmalarının, "Çiftlikten sofraya sağlıklı ürün" anlayışı doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.