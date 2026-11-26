Kırklareli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın ve Emek sergisini açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için "Kadın ve Emek" sergisini açtı. Sergide kadınların hazırladığı el emeği ürünler yer alırken, kadınların üretime ve toplumsal hayata katkısı vurgulandı.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadın ve Emek" sergisi açıldı.
Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Birbirinden farklı el işi ürünlerinin yer aldığı sergide, kadınların üretime ve toplumsal hayata katkılarına dikkat çekildi. Kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen sergide kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?