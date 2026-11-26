Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde buğday ve kanola ekili alanlarda arazi incelemesi ve fenolojik gözlem gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki ekili tarım arazilerinde saha çalışması yürüttü.

Çalışmalar kapsamında buğday ve kanola ekili alanlarda bitkilerin gelişim evrelerine yönelik fenolojik gözlemler ile genel arazi kontrolleri yapıldı.

Su ürünleri ve balık tüketiminin önemi anlatıldı

Kırklareli'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personelce okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere su ürünleri tanıtıldı.

Eğitimlerde, düzenli balık tüketiminin sağlıklı büyüme ve zihinsel gelişim üzerindeki önemi hakkında bilgi verildi.