Kırklareli'de balık tüketimi anlatıldı, Lüleburgaz'da tarım gözlemi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz'da tarım personeli, buğday ve kanola ekili arazilerde fenolojik gözlem ve arazi kontrolü gerçekleştirdi. Kırklareli'de okullarda öğrencilere su ürünleri tanıtıldı; düzenli balık tüketiminin sağlıklı büyüme ve zihinsel gelişimdeki önemi anlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde buğday ve kanola ekili alanlarda arazi incelemesi ve fenolojik gözlem gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki ekili tarım arazilerinde saha çalışması yürüttü.
Çalışmalar kapsamında buğday ve kanola ekili alanlarda bitkilerin gelişim evrelerine yönelik fenolojik gözlemler ile genel arazi kontrolleri yapıldı.
Su ürünleri ve balık tüketiminin önemi anlatıldı
Kırklareli'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personelce okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere su ürünleri tanıtıldı.
Eğitimlerde, düzenli balık tüketiminin sağlıklı büyüme ve zihinsel gelişim üzerindeki önemi hakkında bilgi verildi.
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