Kırklareli'nin değişik ilçelerinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle arazi incelemeleri, teknik kontroller ve demonstrasyon ekimleri yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince buğday ve kanola ekili alanlarda fenolojik gözlemler gerçekleştirildi ve arazilerde incelemelerde bulunuldu.

Pehlivanköy ilçesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) demonstrasyon çalışmaları kapsamında sağlanan buğday çeşitlerinin ekimi, teknik personelin kontrol ve gözetiminde yapıldı. İlçede ayrıca İl Özel İdaresi destekli Macar Fiği Projesi kapsamında ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirildi ve yeni ekim hazırlıklarına yönelik arazi incelemelerinde bulunuldu.

Vize ilçesinde, TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli Halkalı ve Kuşak yulaf çeşitlerinin bölge şartlarına adaptasyonunu gözlemlemek ve üreticilere tanıtmak amacıyla demonstrasyon ekimi gerçekleştirildi.

Babaeski ilçesinde ise Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Macar fiğinin demonstrasyon ekimi, ilçe müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde yapıldı.

Farklı ürün çeşitlerinin bölge koşullarına uyumunun gözlemlenmesi, üreticilerin alternatif çeşitler konusunda bilgilendirilmesi ve tarımsal üretimin geliştirilmesinin amaçlandığı, sürdürülen çalışmalarla birlikte belirtildi.