Kırklareli'nde 6 üniversiteden 24 öğrenci, kentin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak hazırladıkları başlangıç, ana yemek ve tatlılarla jüri karşısına çıktı.

Trakya Üniversiteler Birliğince Kırklareli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen GASTROTRAKYA Üniversiteler Arası Yemek Yarışması, üniversitenin gastronomi mutfağında gerçekleştirildi.

Yarışmaya, ev sahibi üniversitenin yanı sıra Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart, Bandırma Onyedi Eylül, Trakya ve Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, Kırklareli'nin kıvırcık kuzu eti, hardaliyesi, eski kaşarı, beyaz peyniri ve meşe balıyla hazırladıkları tabakları jüriye sundu. Her öğrenci, sunumunda, kullandığı malzemeleri, yemeğini nasıl hazırladığını ve pişirme süresini anlattı.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Raşit Bakan, AA muhabirine, yarışmayı birliğe üye üniversitelerin öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bakan, yöresel ürünleri tanıtmak için bu yıl Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünlerini seçtiklerini, gelecek yıllarda öğrencilerin yarışmaya ev sahipliği yapacak üniversitenin bulunduğu kente özgü ürünlerle yemek hazırlayacağını kaydetti.

Öğrencilerin meşe balı, hardaliye, beyaz peynir ve eski kaşara ağırlık verdiğini anlatan Bakan, "Ana yemek kategorisinde ise kıvırcık kuzu ön plana çıktı. Burada olabildiğince bu ürünlerin kullanılmasına dikkat ettik." dedi.

Bakan, jürinin değerlendirmesinde coğrafi işaretli ürün kullanımına ayrıca puan verildiğini belirtti.

Kırklareli'nin hardaliyesiyle Çanakkale'nin domatesi aynı tabakta

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Nehir Eren, başlangıç kategorisinde hazırladığı tabakta iki ilin ürünlerine yer verdiğini söyledi.

Eren, Kırklareli'nin beyaz peyniriyle hazırladığı kremanın üzerine armutlu, balzamik soslu salata yerleştirdiğini, tabağını hardaliye jölesi ve mikrofilizle süslediğini anlattı.

Tabağında meşe balına da yer verdiğini belirten Eren, "Sadece Kırklareli'nin yöresel işaretli ürünlerini değil, Çanakkale'mizin de Karacaören domatesini kullandım salatamda. Bu coğrafi işaretli ürünlerimiz zaten ekstra lezzetli ürünler ve tamamen tabağı değiştiriyor." diye konuştu.

İlk kez böyle bir yarışmaya katıldığı için heyecanlandığını dile getiren Eren, yarışmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket verildi.