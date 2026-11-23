Kırklareli İl Genel Meclisinde, kent genelinde son dönemde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin verilen önerge oy birliğiyle Altyapı Komisyonuna havale edildi.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayının 16. birleşimi, bir önceki birleşime ait tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda Demirköy, Pehlivanköy ve Babaeski ilçeleri ile bazı köylerde son dönemlerde yaşanan elektrik kesintileri ve bu kesintilerin yol açtığı mağduriyetlerin araştırılması amacıyla verilen önerge görüşüldü.

Geriş, kesintilerin günlük yaşamı aksattığını, ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlara zarar verdiğini belirtti.

Konunun üzerine hassasiyetle gidilmesi gerektiğini ifade eden Geriş, şunları kaydetti:

"Elektrik kesintileri sürekli oluyor ve uzun sürüyor. Maalesef ki 48 saat elektriksiz kalan köylerimiz var. Bu hem güvenlik hem de sağlık sorunlarına yol açıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız mağdur oluyor. Hele ki cihaza bağlı biri varsa bu durum çok daha ciddi noktalara gidebilir. İlgilenmeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz."