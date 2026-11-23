Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır, Ülkü Ocakları Başkanı Yücepur'u makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur ve beraberindeki heyet, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yücepur ve heyete teşekkür etti.
Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur'u makamında kabul etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücepur ve beraberindeki heyet, Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yücepur ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaymakam Balaban'dan Engelli Bakım Merkezine ziyaret
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Mete Engelli Bakım Merkezi'ni??????? ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bakım merkezini gezen Balaban, sunulan hizmetlerin işleyişi hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.
Odaları ve ortak yaşam alanlarını inceleyen Balaban, merkezde kalan vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.
Balaban, iletilen taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.
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