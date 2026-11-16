California\'da ölen aday sandıktan önde çıktı: 2 bin 2 oy

ABD'de seçim sistemi sıra dışı bir gelişmeye sahne oldu. California eyaletindeki Calaveras ilçesnde belediye yönetiminden sorumlu denetim kuruluna seçilmek için yarışan 68 yaşındaki Bruce Giudici, hayatını kaybetmesinin ardından girdiği seçimde rakibinin önünde yer aldı.

Giudici, 5. Bölge Denetim Kurulu üyeliği için eski yönetici Clyde Clapp ile yarışıyordu. Ancak seçimden yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden adayın kampanyası, ekibinin kararıyla devam etti. Seçmenler 3 Kasım'daki sandıkta Giudici'ye oy verebildi.

SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Giudici, 30 Ağustos 2026'da kırsal Valley Springs bölgesinde kapı kapı dolaşarak seçim kampanyası yürüttüğü sırada dik bir yolda düştü. Ağır kafa travması geçiren 68 yaşındaki aday, 31 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybetti.

Giudici'nin ölümünün ardından kampanya ekibi, seçim çalışmalarına devam edip etmeme konusunda değerlendirme yaptı. Ekip, adayın seçim yarışını sürdürmeyi istediğini düşünerek kampanyayı devam ettirme kararı aldı.

Gönüllüler, seçmenlerin kapılarını çalmayı, telefon mesajları göndermeyi ve yerel gazetelerde reklam yayımlamayı sürdürdü.

ADI OY PUSULASINDAN ÇIKARILAMADI

Giudici'nin ölümünden sonra adının oy pusulasında kalmasının nedeni California seçim mevzuatındaki süre sınırı oldu. Adayın isminin listeden çıkarılması için belirlenen son tarih 27 Ağustos'tu. Giudici ise bu tarihten dört gün sonra hayatını kaybetti.

Seçim Kurulu, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada Giudici'nin adının 3 Kasım seçimlerinde pusulada kalacağını ve kendisine verilen oyların geçerli sayılacağını duyurdu.

Açıklamada, çoğunluğu elde etmesi halinde hayatını kaybetmiş olmasına rağmen yasal olarak seçilmiş kabul edileceği belirtildi. Bu durumda boşalan koltuğa California Valisi tarafından geçici bir isim atanacak.

RAKİBİNE 497 OY FARK ATTI

Calaveras County'nin yayımladığı sonuçlara göre, Giudici 2 bin 2 oy ve yüzde 57,09 destek aldı. Rakibi Clyde Clapp ise bin 505 oyda ve yüzde 42,91'de kaldı.

Böylece hayatını kaybeden aday, rakibinin 497 oy önüne geçti. Seçim sonuçları henüz resmen kesinleşmedi. SFGATE'nin 13 Kasım tarihli haberine göre sayımı veya geçerlilik kontrolü devam eden yaklaşık 300 oy bulunuyordu.

SEÇİMİ KAZANIRSA YERİNE VALİ ATAMA YAPACAK

California seçim mevzuatına göre Giudici'nin çoğunluğu elde etmesi halinde seçilmiş sayılması gerekiyor. Ancak hayatını kaybettiği için görevi kendisi üstlenemeyecek.

Bu durumda California Valisi, boşalan koltuk için geçici bir yönetici atayacak. Atanan kişi, yeni bir seçim yapılana veya halefinin göreve başlamasına kadar görevini sürdürecek.

Calaveras County'de seçim sonuçlarının 3 Aralık 2026'ya kadar resmen onaylanması bekleniyor. Böylece Bruce Giudici'nin ölümünün ardından devam eden seçim yarışı da resmiyet kazanacak.