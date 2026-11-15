Palandöken'de sezon açılışı 4 Aralık'ta planlanıyor, Snowboard Dünya Kupası yapılacak - Son Dakika
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Palandöken'de sezon açılışı 4 Aralık'ta planlanıyor, Snowboard Dünya Kupası yapılacak

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Palandöken\'de sezon açılışı 4 Aralık\'ta planlanıyor, Snowboard Dünya Kupası yapılacak
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Palandöken\'de sezon açılışı 4 Aralık\'ta planlanıyor, Snowboard Dünya Kupası yapılacak
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Palandöken Kayak Merkezi'nin 2026-2027 sezonu etkinlik takvimi açıklandı. Hava ve kar koşulları uygun olursa 4 Aralık 2026'da açılması planlanan merkezde Snowboard Dünya Kupası, FIS Avrupa Kupası, festivaller ve dağ koşularının yanı sıra bisiklet yarışları da düzenlenecek.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) – Palandöken Kayak Merkezi'nin 2026-2027 sezonu etkinlik takvimi açıklandı. 4 Aralık'ta açılması planlanan sezonda Snowboard Dünya Kupası, FIS Avrupa Kupası ve uluslararası şampiyonaların yanı sıra festivaller, dağ koşuları ve bisiklet yarışları düzenlenecek.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, 2026-2027 sezonunda ulusal ve uluslararası çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kayak merkezinde, hava ve kar koşullarının uygun olması halinde sezonun 4 Aralık 2026 tarihinde açılması planlanıyor. Aralık ayından Nisan 2027'ye kadar devam edecek kış takviminde, uluslararası kayak ve snowboard organizasyonlarının yanı sıra festivaller ve farklı spor etkinlikleri yer alıyor.

DÜNYA KUPASI HEYECANI PALANDÖKEN'DE

Sezonun öne çıkan organizasyonlarından biri, 19 Şubat 2027 tarihinde düzenlenecek Snowboard Dünya Kupası (SBX) olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı snowboard sporcularının katılacağı yarışmanın ardından 23 Şubat'ta FIS Junior Snowboard Dünya Kupası gerçekleştirilecek.

Merkezde 26-28 Şubat tarihlerinde ise FIS Avrupa Kupası kapsamında üç gün sürecek uluslararası yarışlar düzenlenecek.

Kış sezonunun diğer önemli etkinlikleri arasında 19 Aralık'ta Uluslararası Alp Disiplini Kayak Yarışması, 9 Ocak'ta Snow-Bike Türkiye Şampiyonası, 11 Mart'ta Freestyle Snowboard Şampiyonası ve 2 Nisan'da FIS Alpine Skiing Children yarışmaları bulunuyor.

FESTİVALLER VE KIŞ SPORLARI BİR ARADA

Palandöken'in etkinlik takviminde spor organizasyonlarının yanı sıra eğlence ve festival programları da yer alıyor.

Buna göre 14 Ocak 2027'de başlayacak Palandöken Frozen Fest 2027, dört gün boyunca yarışmalar, canlı müzik, DJ performansları ve atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. 16 Ocak'ta ise müzik, eğlence ve kış sporlarını buluşturan Palandöken Fest düzenlenecek.

Merkezde 26 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek Üniversiteler Arası ÜNİLİG Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da takvimdeki organizasyonlar arasında yer alıyor.

PALANDÖKEN'DE SPOR DÖRT MEVSİM SÜRECEK

Palandöken'de etkinlikler kar sezonunun sona ermesiyle sınırlı kalmayacak. Dört mevsim spor ve turizm hedefi doğrultusunda merkezde yaz ve sonbahar aylarında da doğa sporları organizasyonları düzenlenecek.

Buna göre, 2 Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek Run to Stars Palandöken Dağ Koşusu'nda sporcular, 5K Vertical, 13K Sky Trail, 28K Sky Trail ve 54K Sky Trail parkurlarında mücadele edecek.

Downhill Türkiye Şampiyonası 3 Ağustos'ta, Palandöken MTB Cup kapsamında dağ bisikleti yarışları ise 11 Eylül'de yapılacak. Takvimde ayrıca 1 Haziran 2027 için babalar ve çocuklarının birlikte katılacağı Babalar Yarışı etkinliği de bulunuyor.

Kaynak: ANKA
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