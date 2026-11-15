İnönü Üniversitesi\'nin kısa film festivali seçkisine 40 yapım girdi

İnönü Üniversitesi tarafından 1-3 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler açıklandı. Ulusal ve uluslararası kategorilerde kurmaca ve belgesel türlerinde toplam 40 film festival seçkisinde yer almaya hak kazandı.

İngiltere'den Aleena Razzaq'ın "Mother Tongue", Çin'den Le Yao Gao'nun "Three Coats of Paint", Pakistan'dan Aun Ul Haider'in "The Shadows Left Behind", Yauheni Lytkin'in Belarus-Polonya ortak yapımı "The Final Test", Litvanya'dan Gertrda Nemauskait'nin "Backstreet Birds", Hong Kong'dan Jolie Chan'in "Mission In Accompaniment", Solmaz Etemadzadeh ve Ara Torosian'ın İran-Amerika ortak yapımı "A Perfect Maryam" ve İran'dan Shiva Gholamian'ın "The End of This World", Samaneh Yadollahi'nin "The Shift", ve Ronak Jafari'nin "A Phoenix Feather" filmleri uluslararası kurmaca kategorisinde yarışacak finalist yapımlar arasındaki yerini aldı.

Muhammed Sıddık Aktaş'ın "Limon Zamanı", Halil Göçer'in "Barut", Ercan Selim Öngöz'ün "Bitmeyen Elma Sendromu", Salih Ortaçay'ın "Gece Mesaisi", Erdal Ruhi Duran ve Anıl Çetinel Örselli'nin "Matine Suare", Yasin Dağlı'nın "Mandalina", Selçuk Kaan Salk'ın "Uslu", Lara Şenüren'in "Öğrenci Filmlerinin Unutulmaz Oyuncusu", Semih Ellialtı'nın "Galaksinin Tezenesi" ve Feyzi Baran'ın "32 Dakika" filmleri ulusal kurmaca kategorisinde finale kalan yapımlar oldu.

Krishnungshu Gangopadhyay'ın Çin-Hindistan ortak yapımı "Still Warm", Kosta Rika'dan Antonio Bolandi'nin "Los ltımos Azules", Brezilya'dan Bruna Steudel'in "Regina, A Fantastic Biography", Polonya'dan Agata Majcherowicz'in "Yellow is the Last Color", Oleksandr Hoisan, Valery Grysha ve Oleksandr Kosiak'ın Fransa-Ukrayna ortak yapımı"Modern History", Rusya'dan Nastya Nefedova'nın "Pole of Cold", Hindistan'dan Vipin Varghese'nin "Fishes Were Hiding in Mangrove Forest", Küba'dan Juan Pablo Donoso Alliende'nin "Evergreen Dry Forest", Rusya'dan Mike Abramov'un "Polukrovka" ve Çin'den ise Shoujun Zhou'nun "Homeless at Sea" fimleri uluslararası belgesel kategorisinde yarışacak yapımlar arasında yerini aldı.

Rıza Oylum'un "Yerli Yurtsuz", Fatih Diren'in "Baletler Köyü", Tolga Oskar'ın "Nilgün", Taha Ovacı'nın "Özgürlük Rotası", Esad Can Öner'in "Karanlıktan Gün Işığına", Abdusselam Cihad Orak ve Merve Toker'in "Benim Rengim Pembe", Yalçın Çiftçi'nin "Pirlerin Düğünü", Mehmet Ali Poyraz'ın "Ağaç Adam", Evrim İnci'nin "Adım Adım Eve" ve Beyza Emişen'in "Rah" filmleri ulusal belgesel kategorisinde finale kalan yapımlar oldu.

Festivalde, farklı ülkelerden yönetmenlerin yapımları sinemaseverlerle buluşurken söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimleri düzenlenecek. Genç sinemacıların eserlerinin izleyiciyle buluşturulacağı festivalde, öğrencilerin sinema sektörünün temsilcileriyle bir araya gelmesi ve bu sayede İnönü Üniversitesi ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası sinema sektörünün merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Festival hakkında bütün duyurulara ve gelişmelere festival.inonu.edu.tr web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.