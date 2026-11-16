Sosyalfest\'in ikinci etabına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliği yapacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde "Sosyal Vatandan Sosyal İnovasyona" mottosuyla düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması'nın ilk etabında 8 üniversiteden 9 takımın geliştirdiği 17 sosyal modelin ardından ikinci yarışmanın takvimi açıklandı.

Karabük Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması'nın ilk etabında 8 üniversiteden 9 takım 17 sosyal model geliştirdi. Yarışmanın ikinci etabı 16 Aralık'ta Niğde'de gerçekleştirilecek.

KBÜ Sosyalfest Koordinatörlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde, 21 Ekim'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk yarışmaya 8 üniversiteden takımlar katıldı. Beş öğrenci ve bir akademisyenden oluşan 9 takım, toplumsal ihtiyaçlara yönelik 17 sosyal model geliştirdi.

"Aile ve Toplumsal Değerler", "Sosyal Vatan, Güvenli Toplum ve Afetlere Dayanıklılık", " Eğitim, Sanat, Spor ve Sosyal Katılım", "Dijital Toplum, Yapay Zeka ve İletişim" ile "Sağlıklı Toplum ve Sürdürülebilirlik: Yaşam ve Gelecek" kategorilerinde düzenlenen yarışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi "Fırsat Eşitliği ile Eşit Adımlar" modeliyle birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi "Göç Destek Karavanı" modeliyle ikinci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ise "Topraktan Geleceğe" modeliyle üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara toplam 30 bin lira ödül verildi.

Sosyalfest 2027 yol haritası kapsamında düzenlenecek 2. Sosyalfest Fikir Yarışması, 16 Aralık 2026'da saat 10.00'da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yarışmayla gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmesi, farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getirmesi ve fikirlerini uygulanabilir sosyal modellere dönüştürmesi amaçlanıyor.