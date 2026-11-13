Küçük Prens çocuk operası olarak 15 Kasım'da Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek - Son Dakika
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Küçük Prens çocuk operası olarak 15 Kasım'da Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek

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Küçük Prens çocuk operası olarak 15 Kasım\'da Süreyya Opera Sahnesi\'nde sahnelenecek
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Küçük Prens, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından çocuk operası olarak sahnelenecek. Ahmet Sait Karabulut'un bestelediği eser, 15 Kasım, 6 ve 27 Aralık'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde, 19 Kasım'da AKM Tiyatro Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Antoine de Saint-Exupery'nin dünya edebiyatının klasik eserleri arasında yer alan "Küçük Prens", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından çocuk operası olarak sahnelenecek.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Sait Karabulut'un bestelediği eser, kasım ve aralık aylarında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Şahan Gürkan'ın sahneye koyduğu eser, bir çocuğun gözünden dünyayı, insan ilişkilerini ve yaşamın değerlerini keşfe çıkan bir yolculuğu anlatıyor.

Farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler aracılığıyla insan doğası, yalnızlık, sevgi ve dostluk üzerine soruların izini süren Küçük Prens'in hikayesi, çocuklara ve yetişkinlere sesleniyor. Eserde sevgi, sadakat ve sorumluluk gibi evrensel değerler ele alınırken, gerçek zenginliğin insanlar arasında kurulan bağlarda saklı olduğu vurgulanıyor.

Çocukları merak etmeye, soru sormaya ve hayal kurmaya teşvik eden yapım, yetişkinlere de yaşamın içinde gözden kaçırılan değerleri hatırlatmayı amaçlıyor.

Hamdi Tuncer'in çevirisinden yararlanılarak Ali Yoleri tarafından çocuk operasına uyarlanan eserin dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını Servet Ergün, video tasarımını Aykut Kurçenli, çocuk balesi koreografisini ise Çiğdem Erkaya Öztürk üstleniyor.

"Küçük Prens", 15 Kasım, 6 ve 27 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 19 Kasım'da ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA
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